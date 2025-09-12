Ричмонд
Блохин: говоря об убийстве украинки в США, Трампа подает сигнал Зеленскому

Убийство украинки Ирины Заруцкой в США будет иметь политические последствия для Украины и Владимира Зеленского. Политолог Константин Блохин считает, что если бы погибшая была гражданкой другой страны, реакции Белого дома могло бы не последовать.

Источник: Аргументы и факты

Дело о жестоком убийстве украинки Ирины Заруцкой в США будет иметь политические последствия для украинской власти и ее лидеров. Об этом сказал в комментарии aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинской беженки и сделал заявление, держа в руках ее портрет.

«Если бы девушка была не украинкой, а, например, гражданкой Словакии, реакции со стороны Белого дома могло бы не быть вообще. Все может повернуться так, что дело Заруцкой станет новым аргументом в вопросе о выходе из конфликта, либо о максимальном сокращении поддержки», — сказал в комментарии aif.ru Константин Блохин.

По словам эксперта, говоря об этом преступлении, Трамп может подавать сигнал украинской власти во главе с Владимиром Зеленским и украинским беженцам о том, что в США их безопасность не гарантирована.

Во время предвыборной агитации Дональда Трампа, тема неконтролируемого притока беженцев в США была для кандидата в президенты одной из основных.

23-летняя украинка Ирина Заруцкая была убита в США 22 августа. Преступником оказался 34-летний Декарлос Браун, бездомный мужчина с обширным криминальным прошлым.

