Япония снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель

Напомним, ранее потолок цен на нефть из России до уровня 47,6 доллара за баррель понизили страны Евросоюза и Великобритания. Позднее к ним присоединились Канада и Новая Зеландия, которая также пополнила санкционные списки 19 физическими лицами из РФ и 19 судами «теневого флота».