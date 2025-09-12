Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах в течение 35 лет

Верховный суд Бразилии, который в четверг признал экс-президента страны Жаира Болсонару виновным по делу о госперевороте, лишил политика права баллотироваться на выборные должности в течение 35 лет. Болсонару не сможет участвовать в выборах до 2060 года, сообщило агентство Reuters.