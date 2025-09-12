Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах в течение 35 лет

Верховный суд Бразилии, который в четверг признал экс-президента страны Жаира Болсонару виновным по делу о госперевороте, лишил политика права баллотироваться на выборные должности в течение 35 лет. Болсонару не сможет участвовать в выборах до 2060 года, сообщило агентство Reuters.
Ранее сайт Высшего избирательного суда Бразилии сообщал, что Болсонару запрещено баллотироваться на выборные должности до 2030 года. Однако теперь верховный суд продлил запрет еще на 30 лет.
Болсонару занимал должность президента Бразилии в период с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года. В октябре 2022 года он проиграл президентские выборы Луису Инасиу Луле да Силве, который возглавил страну 1 января 2023 года.
Как сообщалось ранее, верховный суд Бразилии в четверг приговорил Болсонару 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения.
