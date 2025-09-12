Ричмонд
FT: США хотят потребовать от G7 увеличить пошлины против Китая и Индии

Трамп угрожает Китаю и Индии рекордными пошлинами за поддержку РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп попытается оказать давление на страны «Большой семерки» (G7), чтобы те ввели более высокие пошлины в отношении Индии и КНР за закупку российской нефти. Об этом пишет Financial Times.

Как передает издание, призыв к повышению пошлин США официально озвучат в пятницу, 12 сентября, в ходе онлайн-заседания министров финансов «Большой семерки», в которую входят Великобритания, ФРГ, Италия, США, Канада, Франция и Япония.

FT также обращает внимание на слова представителя Министерства финансов США, заявившего, что власти страны дали четко понять союзникам в Евросоюзе, что им необходимо, как можно скорее, ввести значительные тарифы в отношении Индии и КНР, если те стремятся положить конец украинскому конфликту. Тарифы обещают отменить, когда будет заключен мир между Москвой и Киево.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди резко ответил на решение американского лидера повысить пошлины на 50%. Он заявил, что не собирается принимать решения в ущерб интересам фермеров своей страны, даже если ему придется заплатить высокую цену.

