FT: США хотят потребовать от G7 увеличить пошлины против Китая и Индии

FT также обращает внимание на слова представителя Министерства финансов США, заявившего, что власти страны дали четко понять союзникам в Евросоюзе, что им необходимо, как можно скорее, ввести значительные тарифы в отношении Индии и КНР, если те стремятся положить конец украинскому конфликту. Тарифы обещают отменить, когда будет заключен мир между Москвой и Киево.