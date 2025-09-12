Подразделение 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины оказалось в оперативном окружении в районе лесного массива на юге населенного пункта Юнаковка Сумской области, сообщает ТАСС.
Согласно информации, полученной от российских силовых структур, командование украинской бригады прекратило попытки деблокирования окруженной группы и организации ее снабжения.
Напомним, что подполковник Сейдамет Османов, ранее служивший в 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины, которая капитулировала в Мариуполе, назначен новым командиром 115-й бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.