Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Окруженное подразделение ВСУ осталось без помощи командования

Подразделение 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины оказалось в оперативном окружении в районе лесного массива на юге населенного пункта Юнаковка Сумской области, сообщает ТАСС.

Подразделение 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины оказалось в оперативном окружении в районе лесного массива на юге населенного пункта Юнаковка Сумской области, сообщает ТАСС.

Согласно информации, полученной от российских силовых структур, командование украинской бригады прекратило попытки деблокирования окруженной группы и организации ее снабжения.

Напомним, что подполковник Сейдамет Османов, ранее служивший в 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины, которая капитулировала в Мариуполе, назначен новым командиром 115-й бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.