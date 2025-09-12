На Западе рассказали, почему Израиль не решается бомбить Алжир: причем тут Россия

Израиль не решается бомбить Алжир из-за российского оружия. Такое мнение высказал военно-аналитический журнал Military Watch Magazine (MWM).
Как отмечается, Алжир остается единственным государством на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которое вложило серьезные средства в современные системы противовоздушной обороны (ПВО) от незападных поставщиков. Сеть радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов (ЗРК), а также парки перехватчиков и истребителей переданы стране из России и Китая.
Автор статьи заявляет, что указанная сеть ПВО «занимает совершенно особое место в регионе с точки зрения проблем, которые она представляет для потенциальных атак со стороны Израиля, Турции или западных стран».