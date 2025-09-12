Игорь Кобзев проголосовал на выборах губернатора Иркутской области

Церемония состоялась на избирательном участке в Иркутске в рамках трёхдневного голосования, которое проходит с 12 по 14 сентября. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе центра общественного наблюдения за выборами.
Супруга главы региона также участвовала в голосовании. Процедура была проведена в соответствии с установленным регламентом без каких-либо отклонений от стандартного порядка.
«Иркутская область — значимый для всей страны регион и важно продолжать его развитие», — сказал Игорь Кобзев.
После выполнения избирательной процедуры глава региона и его супруга покинули участок. Их голоса будут учтены вместе с голосами остальных избирателей при подсчёте результатов в установленные законодательством сроки.