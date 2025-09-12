Ричмонд
Игорь Кобзев проголосовал на выборах губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в голосовании на выборах главы региона и органов местного самоуправления.

Источник: Центр общественного наблюдения

Церемония состоялась на избирательном участке в Иркутске в рамках трёхдневного голосования, которое проходит с 12 по 14 сентября. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе центра общественного наблюдения за выборами.

Супруга главы региона также участвовала в голосовании. Процедура была проведена в соответствии с установленным регламентом без каких-либо отклонений от стандартного порядка.

«Иркутская область — значимый для всей страны регион и важно продолжать его развитие», — сказал Игорь Кобзев.

После выполнения избирательной процедуры глава региона и его супруга покинули участок. Их голоса будут учтены вместе с голосами остальных избирателей при подсчёте результатов в установленные законодательством сроки.