В МИД Японии объявили о новых санкциях против России и Белоруссии

Япония также снизила потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. В ведомстве добавили, что с 12 сентября максимальная цена на нефть из России будет установлена на уровне 47,6 доллара за баррель. Кроме того, потолок цен на нефть из России понизили страны Евросоюза и Великобритания. Позднее к ним присоединились Канада и Новая Зеландия, которая также пополнила санкционные списки 19 физическими лицами из РФ и 19 судами «теневого флота».