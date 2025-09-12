Ричмонд
В МИД Японии объявили о новых санкциях против России и Белоруссии

Япония расширила санкции против 52 организаций и 10 физических лиц из России, а также против трёх организаций из Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе МИД Японии.

Источник: Life.ru

В ведомстве отметили, что санкции введены в связи с ситуацией на Украине. Для организаций, попавших под ограничения, предусматриваются ограничения по платежам и операциям с капиталом. Для осуществления этих операций потребуется специальное разрешение японского МИД.

Япония также снизила потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. В ведомстве добавили, что с 12 сентября максимальная цена на нефть из России будет установлена на уровне 47,6 доллара за баррель. Кроме того, потолок цен на нефть из России понизили страны Евросоюза и Великобритания. Позднее к ним присоединились Канада и Новая Зеландия, которая также пополнила санкционные списки 19 физическими лицами из РФ и 19 судами «теневого флота».

