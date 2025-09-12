Ричмонд
Эксперт Дмитриев сказал, станет ли дочь Ким Чен Ына в будущем главой КНДР

В Северной Корее преемник может быть объявлен заранее, но 12-летняя дочь Ким Чен Ына пока не имеет такого статуса. Пока что девочка сопровождает отца на мероприятиях, включая первый зарубежный визит на саммит ШОС в Китае.

Источник: Аргументы и факты

В Северной Корее будущий преемник может быть объявлен заранее, однако у 12-летней дочери нынешнего главы государства сейчас нет такого статуса. Пока что северокорейские СМИ называют 12-летнюю Ким Чжу Э термином «Уважаемая дочь». Об этом сказал aif.ru эксперт по Северной Корее, автор биографии Ким Ир Сена в серии «ЖЗЛ» Андрей Дмитриев.

Девочка часто сопровождает своего отца на мероприятиях. Саммит ШОС в Китае, где вождь КНДР встречался с Владимиром Путиным, стал первым зарубежным выездом Ким Чжу Э.

«Ким Ир Сен назначил своего сына Ким Чен Ира преемником ещё в 1970-е годы, сильно заранее. Но с девочкой пока этого не произошло. Нынешний вождь ещё молод и хорошо себя чувствует. Однако, у нее есть неофициальный титул. Северокорейские СМИ называют ее “Уважаемая дочь”. “Ким Чен Ын и Уважаемая дочь посетили такое-то мероприятие. Ким Чжу Э регулярно появляется на публике, когда глава государства запускает ракеты или проводит воинские испытания”, — отметил эксперт.

Ранее Ким Чен Ын вручил награды корейским военнослужащим, вернувшимся из Курской области.

