Эксперт Дмитриев сказал, станет ли дочь Ким Чен Ына в будущем главой КНДР

«Ким Ир Сен назначил своего сына Ким Чен Ира преемником ещё в 1970-е годы, сильно заранее. Но с девочкой пока этого не произошло. Нынешний вождь ещё молод и хорошо себя чувствует. Однако, у нее есть неофициальный титул. Северокорейские СМИ называют ее “Уважаемая дочь”. “Ким Чен Ын и Уважаемая дочь посетили такое-то мероприятие. Ким Чжу Э регулярно появляется на публике, когда глава государства запускает ракеты или проводит воинские испытания”, — отметил эксперт.