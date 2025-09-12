Ричмонд
Стало известно об ограничении регистрации на внутренние рейсы в Пулково

Регистрация на рейсы, следующие по внутренним направлениям, временно затруднена в петербургском аэровокзальном комплексе Пулково, передает Telegram-канал аэропорта.

Частично ограничена процедура оформления на рейсы внутри страны. Данная мера является вынужденной и принята для обеспечения комфортного пребывания пассажиров в терминале аэропорта.

Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту, говорится в уведомлении.

Как сообщалось ранее в пресс-службе Росавиации, в ночное время в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Представители аэропорта проинформировали, что из-за введенных ограничений возможны сдвиги в расписании полетов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта на 06:10 по московскому времени, задерживался вылет порядка 30 рейсов.

Добавим, что в ночь с 11 на 12 сентября 2025 года силы противовоздушной обороны Ленинградской области успешно сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов.

