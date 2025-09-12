Стало известно об ограничении регистрации на внутренние рейсы в Пулково

Как сообщалось ранее в пресс-службе Росавиации, в ночное время в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Представители аэропорта проинформировали, что из-за введенных ограничений возможны сдвиги в расписании полетов.