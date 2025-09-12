Япония ввела экспортные ограничения против 11 организаций из России и Белоруссии

Кроме того, Токио ввёл санкции в отношении 52 организаций и десяти физических лиц из РФ и трёх юрлиц из Белоруссии. Для этих организаций предусматриваются ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет необходимо получить специальное разрешение от японского Министерства иностранных дел.