Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония ввела экспортные ограничения против 11 организаций из России и Белоруссии

Япония расширяет экспортные ограничения на две российские и девять белорусских организаций. Это следует из заявления МИД страны.

Источник: Life.ru

Кроме того, Токио ввёл санкции в отношении 52 организаций и десяти физических лиц из РФ и трёх юрлиц из Белоруссии. Для этих организаций предусматриваются ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет необходимо получить специальное разрешение от японского Министерства иностранных дел.

Санкции затронули, в частности, «Движение первых», Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особую экономическую зону «Алабуга» и международный детский центр «Артек».

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Японии сообщили, что страна снижает потолок цен на сырую нефть российского происхождения с 60 до 47,6 доллара за баррель. Закупки сырой нефти, а также операции с капиталом, связанные с покупкой нефти из РФ, будут требовать получения соответствующего разрешения.