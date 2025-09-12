Ричмонд
В Самарской области стартовало голосование на выборах депутатов 12 сентября

Жители Самарской области могут выбрать депутатов представительных органов муниципалитетов с 12 по 14 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 12 сентября 2025 года, в Самарской области стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов муниципалитетов. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Если по уважительным причинам не получается прийти на избирательный участок по месту регистрации, можно проголосовать на дому. Требуется заранее обратиться в свою участковую комиссию с такой просьбой до 14:00 14 сентября», — рассказали в пресс-службе.

Жителям региона предстоит выбрать 2992 депутата, в том числе в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистнево, Кинеле, в городских и сельских поселениях на территории всей Самарской области.

Голосование будет длится три дня — с 12 по 14 сентября. Прийти на избирательные участки можно с 08:00 до 20:00. Впервые в Кинеле применяется дистанционное электронное голосование.