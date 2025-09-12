Джей Ди Вэнс доставил гроб с телом политика Кирка в Аризону

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что активисту Чарли Кирку будет посмертно вручена Президентская медаль Свободы — высшая награда США для гражданских лиц. Дата церемонии будет объявлена вскоре. Напомним, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице.