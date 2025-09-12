Джей Ди Вэнс доставил гроб с телом политика Кирка в Аризону

Гроб выгрузили из самолёта в аэропорту Феникса. В этом городе расположена штаб-квартира организации Turning Point USA, которой руководил Кирк. Сам активист проживал в Аризоне.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что активисту Чарли Кирку будет посмертно вручена Президентская медаль Свободы — высшая награда США для гражданских лиц. Дата церемонии будет объявлена вскоре. Напомним, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше