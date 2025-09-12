Новая глава МИД Британии объявила о визите в Киев с пакетом финансовой помощи

Глава британского внешнеполитического ведомства Иветт Купер совершит официальный визит в Киев в пятницу, сделав Украину первым направлением своей международной дипломатической деятельности после назначения на пост министра иностранных дел. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на заявление самой Купер.