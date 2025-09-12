Новая глава МИД Британии объявила о визите в Киев с пакетом финансовой помощи

Глава британского внешнеполитического ведомства Иветт Купер совершит официальный визит в Киев в пятницу, сделав Украину первым направлением своей международной дипломатической деятельности после назначения на пост министра иностранных дел. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на заявление самой Купер.
Новый министр подчеркнула стратегическую важность украинской безопасности для Соединенного Королевства, объявив о выделении дополнительного пакета помощи на сумму 142 миллиона фунтов стерлингов (свыше 16 миллиардов рублей).
Финансирование будет распределено между критически важными секторами: 100 миллионов фунтов (11,6 миллиарда рублей) направят на восстановление систем водоснабжения и отопления, а оставшиеся 42 миллиона фунтов (около 5 миллиардов рублей) — на укрепление защиты энергетической инфраструктуры, включая электросети и газовые объекты.
