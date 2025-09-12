Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области стартовали выборы в Горсовет и Заксобрание. День 1

Сегодня, 12 сентября, в Новосибирской области началось трехдневное голосование на выборах в Законодательное Собрание и Совет депутатов. Напомним, что избирательные участки будут работать 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Источник: РИА "Новости"

В режиме онлайн Сиб.фм будет отслеживать процесс выборов.

Обновлено в 11:40. Число избирателей в Новосибирской области составило почти 2,2 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона проживают в Новосибирске.

Обновлено в 11:12. С самого утра в выборах уже приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, а также сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Мэр города отметил важность участия в выборах всех горожан, так как «от депутатов в Заксобрание и Горсовет зависит принятие важных решений для города: бюджет, городские программы и нормативные акты, определяющие развитие Новосибирска».