В Новосибирской области стартовали выборы в Горсовет и Заксобрание. День 1

В режиме онлайн Сиб.фм будет отслеживать процесс выборов.
Обновлено в 11:40. Число избирателей в Новосибирской области составило почти 2,2 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона проживают в Новосибирске.
Обновлено в 11:12. С самого утра в выборах уже приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, а также сенатор Российской Федерации Александр Карелин.
Мэр города отметил важность участия в выборах всех горожан, так как «от депутатов в Заксобрание и Горсовет зависит принятие важных решений для города: бюджет, городские программы и нормативные акты, определяющие развитие Новосибирска».