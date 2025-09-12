В Новосибирской области стартовали выборы в Горсовет и Заксобрание. День 1

Сегодня, 12 сентября, в Новосибирской области началось трехдневное голосование на выборах в Законодательное Собрание и Совет депутатов. Напомним, что избирательные участки будут работать 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.