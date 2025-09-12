Ричмонд
98-летний ветеран проголосовал на выборах в Новосибирской области

Мужчина, несмотря на свой преклонный возраст, пришел на избирательный участок.

Источник: Новосибирский облизбирком

Ветеран Великой Отечественной войны 98-летний Леонид Коноплев поучаствовал в выборах депутатов в Новосибирской области. Несмотря на свой преклонный возраст, он пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского облизбиркома.

— В 98 лет в первых рядах на избирательном участке № 1219 Черепановского района! — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в регионе с 12 по 14 сентября проходят выборы депутатов Заксобрания Новосибирской области, депутатов Совета депутатов Новосибирска и депутатов представительных органов муниципальных образований.