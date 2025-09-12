Ричмонд
Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» начинаются 12 сентября

В Кремле подчеркивали, что учения «Запад-2025» носят плановый характер.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Белоруссия в пятницу, 12 сентября, начинают совместные учения под названием «Запад-2025». Они пройдут на территории РБ и продлятся четыре дня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

Как отмечается в публикации, целью учений является отработка совместных действий ВС России и ВС Белоруссии в рамках обеспечения безопасности. Армии двух стран проведут тренировку, в ходе которой будут готовиться к отражению потенциальной агрессии. При этом особенное внимание планируется уделить ряду аспектов.

Так, военнослужащие двух стран отточат навыки командования и штабов, повысят уровень взаимодействия между органами управления и полевой выучки солдат, а также проведут совместные действия по нейтрализации угроз.

«Учение “Запад” — это плановое мероприятие, которому предшествовала серия подготовительных маневров на территории обеих стран», — подчеркивается в сообщении.

Немногим ранее о совместных учениях России и Белоруссии высказывался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что все происходит планово. Учения не направлены против кого-либо и не несут для угроз для других стран.

