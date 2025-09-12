Польша закрыла границу с Беларусью

Польские пограничники в пункте пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») натянули колючую проволоку и выставили металлические щиты, закрыв границу. Среди пограничников можно заметить вооруженных солдат в полной экипировке: в бронежилетах и защитных шлемах.
Автобусы, которые стоят на белорусской стороне, будут вынуждены двигаться задним ходом — развернуться не позволяет ширина моста.
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский отметил, что путешественникам придется перестраивать логистику.
Безусловно, многим иностранцам, а также гражданам Республики Беларусь теперь придется пересмотреть свои планы по поездкам на территорию ЕС, не только в Польшу, но и в другие страны, наверное, у людей пропали билеты на стыковочные рейсы, которые могли быть организованы из Варшавы и других аэропортов сопредельного государства.
Бычковский обратил внимание на то, что в связи с закрытием автодорожного пункта пропуска «Брест» остается немного вариантов пересечения границы из Беларуси в страны Европейского союза.
На литовском направлении- это пункт пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони», на границе с Латвией — «Григоровщина».
Кроме того, есть возможность вылететь через третьи страны из Национального аэропорта Минск рейсами, которые следуют за пределы Беларуси.
Электронная очередь будет работать.
Работа электронной очереди в пункте пропуска «Брест» не будет приостановлена на время закрытия пунктов пропуска сопредельной стороной. Они смогут проехать согласно своему номеру после открытия Польшей кордонов.