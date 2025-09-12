Минобороны РФ объявило о начале совместных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025»

Ранее Польша закрыла границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025». Возобновление движения на границе будет возможным только после того, как будет обеспечена безопасность поляков, заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский. Премьер-министр Дональд Туск поручил подготовить перечень потенциальных убытков для бизнеса, связанных с приостановкой пограничного движения. На этой основе власти будут рассматривать меры поддержки отдельных отраслей в зависимости от продолжительности ограничений.