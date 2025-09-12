Ричмонд
Минобороны РФ объявило о начале совместных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025»

В Министерстве обороны России сообщили, что в пятницу, 12 сентября, стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025». Они станут завершающим этапом совместной подготовки Вооружённых сил РФ и Беларуси в этом году.

Источник: Life.ru

Основные цели учений — отработка взаимодействия и повышение полевой выучки региональных и коалиционных группировок войск при выполнении задач по обеспечению военной безопасности, защите интересов и поддержанию мира, а также совершенствование навыков командующих и штабов.

Ранее Польша закрыла границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025». Возобновление движения на границе будет возможным только после того, как будет обеспечена безопасность поляков, заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский. Премьер-министр Дональд Туск поручил подготовить перечень потенциальных убытков для бизнеса, связанных с приостановкой пограничного движения. На этой основе власти будут рассматривать меры поддержки отдельных отраслей в зависимости от продолжительности ограничений.

