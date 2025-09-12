Ричмонд
Новая глава МИД Британии Иветт Куппер первой поездкой за рубеж посетит Украину

Иветт Купер заявила, что Великобритания выделит Украине более 142 млн фунтов стерлингов.

Источник: Комсомольская правда

Новая глава Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер в качестве первой зарубежной поездки посетит Украину. Попутно Лондон также выделит Киеву дополнительные средства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Как отмечается, Украину в качестве первой страны для визита Купер выбрала самостоятельно. Более того, она даже назвала причину такого решения.

«Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании», — сказала новый глава МИД Британии.

Она также добавила, что Лондон намерен снова выделить деньги Киеву. Речь идет о помощи в размере 142 миллионов фунтов стерлиндов. То есть, более 16 миллиардов рублей.

При этом другие подробности Купер не уточнила. В частности, не назвала дату поездки. Однако газета Independent сообщает, что визит состоится в пятницу, 12 сентября.

Напомним, на пост главы МИД Великобритании Иветт Купер была назначена буквально неделю назад, 5 сентября. До этого она занимала пост министра внутренних дел страны. Однако теперь она передала эту должность экс-главе Минюста Шабане Махмуд.