Новая глава МИД Британии Иветт Куппер первой поездкой за рубеж посетит Украину

Новая глава Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер в качестве первой зарубежной поездки посетит Украину. Попутно Лондон также выделит Киеву дополнительные средства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.
Как отмечается, Украину в качестве первой страны для визита Купер выбрала самостоятельно. Более того, она даже назвала причину такого решения.
«Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании», — сказала новый глава МИД Британии.
Она также добавила, что Лондон намерен снова выделить деньги Киеву. Речь идет о помощи в размере 142 миллионов фунтов стерлиндов. То есть, более 16 миллиардов рублей.
При этом другие подробности Купер не уточнила. В частности, не назвала дату поездки. Однако газета Independent сообщает, что визит состоится в пятницу, 12 сентября.
Напомним, на пост главы МИД Великобритании Иветт Купер была назначена буквально неделю назад, 5 сентября. До этого она занимала пост министра внутренних дел страны. Однако теперь она передала эту должность экс-главе Минюста Шабане Махмуд.