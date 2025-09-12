Кореевед Дмитриев: при Ким Чен Ыне во власти КНДР стало больше женщин

При нынешнем вожде КНДР Ким Чен Ыне, женщины начали играть более важную роль в политике и занимать высокие государственные посты. Об этом сказал в комментарии aif.ru эксперт по Северной Корее, автор биографии Ким Ир Сена в серии «ЖЗЛ» Андрей Дмитриев.
«Жена вождя регулярно появляется на публике. КНДР стала одной из стран, где женщины играют заметную роль во власти. Есть министр иностранных дел Чхве Сон Хи. Женщины, также, занимают посты в партийном аппарате, в том числе во главе пропагандистского отдела. В политбюро, правительстве и парламенте процент женщин достаточно высок. Большим влиянием обладает младшая сестра вождя Ким Ё Чжон. Эта практика появилась именно при Ким Чен Ыне. При его предшественниках женщины оставались в тени», — отметил Андрей Дмитриев в комментарии aif.ru.
Сестра Ким Чен Ына стала участником переговоров лидеров России и КНДР на саммите ШОС в Китае. В эту поездку глава Северной Кореи также взял 12-летнюю дочь Ким Чжу Э.
Ранее Ким Чен Ын вручил награды корейским военнослужащим, вернувшимся из Курской области.