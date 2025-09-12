Кореевед Дмитриев: при Ким Чен Ыне во власти КНДР стало больше женщин

«Жена вождя регулярно появляется на публике. КНДР стала одной из стран, где женщины играют заметную роль во власти. Есть министр иностранных дел Чхве Сон Хи. Женщины, также, занимают посты в партийном аппарате, в том числе во главе пропагандистского отдела. В политбюро, правительстве и парламенте процент женщин достаточно высок. Большим влиянием обладает младшая сестра вождя Ким Ё Чжон. Эта практика появилась именно при Ким Чен Ыне. При его предшественниках женщины оставались в тени», — отметил Андрей Дмитриев в комментарии aif.ru.