Игорь Вагин пришёл голосовать за будущего губернатора Прикамья с дочерью

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин пришёл на избирательный участок вместе с дочерью, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru.
Игорь Вагин посетил один из участков в Мотовилихинском районе. Вместе с ним на выборы впервые пришла его дочь, девушке недавно исполнилось 18 лет. Тем, кто голосует первый раз, дарят Конституцию Российской Федерации.
Напомним, жители Пермского края смогут проголосовать за будущего губернатора на избирательных участках, через сайт Госуслуг или на дому.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в регионе открылись 1743 избирательных участка, которые будут работать три дня с 8:00 до 20:00. Для голосования подготовлено почти 2 миллиона бюллетеней, имеющих специальные степени защиты.