Новая глава МИД Британии выбрала Украину для первой зарубежной поездки

Во время поездки Иветт Купер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также встретится с министром иностранных дел Андреем Сибигой и премьер-министром Юлией Свириденко. Купер в беседе с Сибигой планирует обсудить ключевые направления сотрудничества в рамках Стратегического диалога между Великобританией и Украиной. Она отметила, что Лондон намерен продолжать оказывать поддержку Киеву, а также подчеркнула стремление Великобритании к обеспечению «долговременного мира» на Украине.