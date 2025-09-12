В России начался единый день голосования

За всё время изберут 20 глав регионов, а также 11 депутатов законодательных собраний, глав муниципалитетов и депутатов городских и сельских советов.
Всего будет проведено более 5 тысяч избирательных кампаний, в которых примут участие около 55 млн человек. Кроме того, порядка 20 млн избирателей в 24 субъектах смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании.
Все три дня выборы будут длиться в 37 регионах России, еще в одном — два дня, а в остальных голосование пройдет только 14 сентября.
Напомним, на муниципальных выборах в Башкирии, которые пройдут в Единый день голосования 14 сентября, зарегистрировано 659 кандидатов, из них 622 кандидата от 8 партий и 37 самовыдвиженцев. Такую информацию опубликовали в телеграм-канале ЦИК РБ. В этот день состоится 150 избирательных кампаний, на которых планируется избрание 239 депутатов районных, городских и сельских советов.
Среди политических партий наибольшее представительство на этапе выдвижения имеет «Единая Россия» — 236 кандидатов, на втором месте — ЛДПР с 229 претендентами. «Справедливую Россию — Патриотов — За правду» могут представить 89 человек, КПРФ — 46. Кроме того, своих претендентов выдвинули «Новые люди» — 18 кандидатов, «Гражданская платформа» — 2 кандидата, а также «Опора России» и «Яблоко» — по одному представителю.