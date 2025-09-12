Times сообщила о «нервном ожидании» НАТО перед учениями «Запад-2025»

Государства НАТО, граничащие с Россией и Белоруссией, находятся в «нервном ожидании» в преддверии учений этих двух стран «Запад-2025», сообщает The Times.
Польский чиновник заявил газете, что страна находится в состоянии повышенной готовности из-за возможных провокаций в ближайшие дни. По словам генерал-лейтенанта США в отставке, бывшего зампредседателя военного комитета НАТО Лэнса Лэндрума, учения могут «послужить прикрытием» для дальнейшей агрессии.
The Times уточняет, что особую обеспокоенность вызывает Сувалский пролив — участок польско-литовской границы между Белоруссией и Калининградом, который является единственным сухопутным мостом, с помощью которого НАТО может оказать поддержку странам Балтии в случае кризиса.
Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года. На них будут отрабатываться маневры, необходимые для защиты Союзного государства, куда входят обе страны. В учениях примут участие более 13 тыс. человек.
Накануне заместитель главы Минобороны республики Цезарий Томчик заявил, что Варшава перебросит к границе с Россией и Белоруссией около 40 тыс. солдат на фоне учений «Запад-2025». Он напомнил об опасениях других политических лидеров, отметив, что учения могут стать прелюдией к российской агрессии против стран НАТО и ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» плановые и не нацелены против каких-либо государств.
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин также заявил, что учения «Запад-2025» не направлены против каких-либо государств и не сопоставимы по масштабам с учениями НАТО в Европе. Он отметил, что учения вызывают предсказуемую реакцию и «шаблонные домыслы» со стороны военно-политического руководства ряда европейских стран.
На фоне проведения российско-белорусских учений премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии пограничных переходов с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября.