Times сообщила о «нервном ожидании» НАТО перед учениями «Запад-2025»

Накануне заместитель главы Минобороны республики Цезарий Томчик заявил, что Варшава перебросит к границе с Россией и Белоруссией около 40 тыс. солдат на фоне учений «Запад-2025». Он напомнил об опасениях других политических лидеров, отметив, что учения могут стать прелюдией к российской агрессии против стран НАТО и ЕС.