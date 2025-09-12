Председатель Заксобрания Сухих проголосовал на выборах губернатора Прикамья

Председатель краевого Заксобрания Валерий Сухих проголосовал на выборах губернатора Пермского края, сообщает телеграм-канал ЗС.
Об этом краевой парламент рассказал в 9 часов утра 12 сентября, в день начала выборов губернатора региона в 2025 году. В Законодательном собрании уточнили, что председатель ЗС проголосовал дистанционно. По его словам, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) помогает отдавать свой голос, не покидая рабочее место.
«Проголосовал с утра — первый и главный пункт рабочего графика на сегодня успешно исполнен», — рассказал председатель ЗС Пермского края.
Напомним, трёхдневные выборы губернатора стартовали в Пермском крае в 8 часов утра по местному времени. Всего для голосования было напечатано более 1,96 миллиона бюллетеней. Кроме того, в этом году голосование будет проводиться и в электронном формате.