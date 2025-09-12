Жители Красноярского края примут участие в едином дне голосования 14 сентября. В этот раз избирательная кампания проходила тихо, локально. Так, в Красноярске предстоит выбрать только одного депутата Горсовета (по одномандатному избирательному округу № 5, куда входят части Свердловского и Кировского районов). А также пришло время обновить полностью составы Горсоветов в Дивногорске, Железногорске, Солнечном.