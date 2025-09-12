Жители Красноярского края примут участие в едином дне голосования 14 сентября. В этот раз избирательная кампания проходила тихо, локально. Так, в Красноярске предстоит выбрать только одного депутата Горсовета (по одномандатному избирательному округу № 5, куда входят части Свердловского и Кировского районов). А также пришло время обновить полностью составы Горсоветов в Дивногорске, Железногорске, Солнечном.
В основном в этот раз предстоит отдать голоса за депутатов в окружные Советы в Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском, Боготольском, Богучанском, Большемуртинско-Сухобузимском, Дзержинско-Тасеевском, Емельяновском, Енисейском, Ермаковском, Идринско-Краснотуранском, Иланско-Нижнеингашском, Ирбейско-Саянском, Казачинско-Пировском, Канском, Каратузском, Кежемском, Козульском, Курагинском, Минусинском, Мотыгинском, Назаровском, Рыбинском, Северо-Енисейском, Сосновоборском, Туруханском, Ужурском, Шарыповском и Шушенском муниципальных округах.