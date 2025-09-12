Силы ПВО за ночь сбили 221 украинский беспилотник над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать нападки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь над регионами был сбит сразу 221 украинский беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с четверга на пятницу. То есть, с 11 на 12 сентября. Тогда над регионами РФ был уничтожен 221 беспилотник ВСУ. Причем больше всего — над территорией Брянской и Смоленской областей. Там было сбито 85 и 42 БПЛА соответственно.
Похожая ситуация сложилась в Ленинградской, Калужской и Новгородской областями. Там силы ПВО сбили 28, 18 и 14 беспилотников соответственно.
«По 9 БПЛА — над территориями Орловской области и Московского региона, 7 БПЛА — над территорией Белгородской области, по 3 БПЛА — над территориями Ростовской и Тверской областей и по 1 БПЛА — над территориями Псковской, Тульской и Курской областей», — сообщило Минобороны РФ.
Тем временем системы противовоздушной обороны даже предотвратили удар ВСУ по Москве. В ночь с 11 на 12 сентября было сбито два украинских беспилотника, летевших на столицу. О произошедшем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.