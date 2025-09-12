Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 221 украинский беспилотник над регионами России

В ночь с 11 на 12 сентября над территорией Брянской области было сбито 85 беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать нападки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь над регионами был сбит сразу 221 украинский беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с четверга на пятницу. То есть, с 11 на 12 сентября. Тогда над регионами РФ был уничтожен 221 беспилотник ВСУ. Причем больше всего — над территорией Брянской и Смоленской областей. Там было сбито 85 и 42 БПЛА соответственно.

Похожая ситуация сложилась в Ленинградской, Калужской и Новгородской областями. Там силы ПВО сбили 28, 18 и 14 беспилотников соответственно.

«По 9 БПЛА — над территориями Орловской области и Московского региона, 7 БПЛА — над территорией Белгородской области, по 3 БПЛА — над территориями Ростовской и Тверской областей и по 1 БПЛА — над территориями Псковской, Тульской и Курской областей», — сообщило Минобороны РФ.

Тем временем системы противовоздушной обороны даже предотвратили удар ВСУ по Москве. В ночь с 11 на 12 сентября было сбито два украинских беспилотника, летевших на столицу. О произошедшем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше