Россия призвала Польшу подумать о последствиях закрытия границы с Беларусью

Россия призвала Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Беларусью, пишет ТАСС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала деструктивным шагом закрытие Польшей границы с Беларусью. Также она сказала, что Россия призывает Польшу задуматься о последствиях подобного решения.
— Призываем Варшаву пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки, — заявила дипломат.
Представитель российской дипломатии обратила внимание на то, что своими односторонними действиями Польша нанесет серьезный ущерб своим международным партнерам, которые используют польско-белорусскую границу для товарообмена. Захарова подчеркнула также, что от политических амбиций властей Польши пострадают и национальный бизнес и предприниматели стран-союзников.
Отдельно представитель МИД РФ указала на то, что руководство Польши, закрыв погранпункты на границе с Беларусью, намерена оправдать вектор дальнейшей эскалации напряженности в центре Европы.
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.
Еще Польша ввела ограничение на полеты вблизи границы Беларуси на три месяца.
