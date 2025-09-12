Ричмонд
Россия призвала Польшу подумать о последствиях закрытия границы с Беларусью

МИД РФ назвал закрытие границы с Беларусью деструктивным шагом и призвал Польшу задуматься.

Источник: Комсомольская правда

Россия призвала Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Беларусью, пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала деструктивным шагом закрытие Польшей границы с Беларусью. Также она сказала, что Россия призывает Польшу задуматься о последствиях подобного решения.

— Призываем Варшаву пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки, — заявила дипломат.

Представитель российской дипломатии обратила внимание на то, что своими односторонними действиями Польша нанесет серьезный ущерб своим международным партнерам, которые используют польско-белорусскую границу для товарообмена. Захарова подчеркнула также, что от политических амбиций властей Польши пострадают и национальный бизнес и предприниматели стран-союзников.

Отдельно представитель МИД РФ указала на то, что руководство Польши, закрыв погранпункты на границе с Беларусью, намерена оправдать вектор дальнейшей эскалации напряженности в центре Европы.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

Еще Польша ввела ограничение на полеты вблизи границы Беларуси на три месяца.

А вот что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о закрытии Польшей границы с Беларусью.

