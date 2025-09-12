Текслер оценил благоустройство набережной Первого озера в Чурилово

На обновленной набережной укрепили береговую линию, установили ограждения и спуски к воде, смонтировали освещение, обустроили тротуар, парковку, велодорожки и детские площадки. Проведено озеленение территории и установлены малые архитектурные формы.
«Такие набережные, как на Первом озере, действительно украшают город и становятся центрами притяжения для целых районов», — отметил Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что горожане положительно оценивают изменения и планы по благоустройству Челябинска будут продолжены.
В ходе объезда глава региона также оценил работы по благоустройству пешеходной зоны на улице Свободы.