Текслер оценил благоустройство набережной Первого озера в Чурилово

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал результаты благоустройства береговой линии Первого озера в поселке Чурилово. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в районе дома № 73 по улице 2-я Эльтонская.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

На обновленной набережной укрепили береговую линию, установили ограждения и спуски к воде, смонтировали освещение, обустроили тротуар, парковку, велодорожки и детские площадки. Проведено озеленение территории и установлены малые архитектурные формы.

«Такие набережные, как на Первом озере, действительно украшают город и становятся центрами притяжения для целых районов», — отметил Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что горожане положительно оценивают изменения и планы по благоустройству Челябинска будут продолжены.

В ходе объезда глава региона также оценил работы по благоустройству пешеходной зоны на улице Свободы.