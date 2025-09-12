Текслер оценил благоустройство набережной Первого озера в Чурилово

«Такие набережные, как на Первом озере, действительно украшают город и становятся центрами притяжения для целых районов», — отметил Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что горожане положительно оценивают изменения и планы по благоустройству Челябинска будут продолжены.