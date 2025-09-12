Ричмонд
Виталий Хоценко: с начала сентября квартиры получили ещё 12 сирот

Работа по обеспечению выпускников детских домов жильём продолжается.

Источник: Om1 Омск

В Омской области продолжается активная работа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот вопрос находится под личным контролем губернатора Виталия Хоценко. Глава региона сообщил о ходе программы в своём телеграм-канале.

С начала сентября 12 выпускников детских домов получили ключи от новых квартир в посёлках Саргатка и Ачаирский. Таким образом, с начала года жильё было предоставлено 478 сиротам.

Для решения этой задачи используется несколько механизмов. Одним из них является приобретение жилья у региональных застройщиков через «Региональный жилищный центр».

В муниципальных районах предпочтение отдаётся одноэтажным домам на два хозяина или на четырёх, оснащённым необходимыми коммуникациями и приусадебными участками.

Минимальная площадь предоставляемого жилья составляет 33 квадратных метра на человека. Все квартиры передаются с правом последующего оформления в собственность.

Кроме того, сиротам предоставляется жильё в новых микрорайонах, возведённых в рамках крупных инвестиционных проектов. Для тех, кто предпочитает выбрать жильё самостоятельно, предусмотрены жилищные сертификаты и субсидии.

Работа по обеспечению жильём сирот будет продолжена в рамках региональных программ и согласно поручениям полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева и губернатора Виталия Хоценко.