Виталий Хоценко: с начала сентября квартиры получили ещё 12 сирот

В Омской области продолжается активная работа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот вопрос находится под личным контролем губернатора Виталия Хоценко. Глава региона сообщил о ходе программы в своём телеграм-канале.
С начала сентября 12 выпускников детских домов получили ключи от новых квартир в посёлках Саргатка и Ачаирский. Таким образом, с начала года жильё было предоставлено 478 сиротам.
Для решения этой задачи используется несколько механизмов. Одним из них является приобретение жилья у региональных застройщиков через «Региональный жилищный центр».
В муниципальных районах предпочтение отдаётся одноэтажным домам на два хозяина или на четырёх, оснащённым необходимыми коммуникациями и приусадебными участками.
Минимальная площадь предоставляемого жилья составляет 33 квадратных метра на человека. Все квартиры передаются с правом последующего оформления в собственность.
Кроме того, сиротам предоставляется жильё в новых микрорайонах, возведённых в рамках крупных инвестиционных проектов. Для тех, кто предпочитает выбрать жильё самостоятельно, предусмотрены жилищные сертификаты и субсидии.
Работа по обеспечению жильём сирот будет продолжена в рамках региональных программ и согласно поручениям полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева и губернатора Виталия Хоценко.