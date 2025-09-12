В Новосибирске работает горячая линия во время выборов

Для оперативной помощи избирателям будет работать горячая линия общественной приёмной мэра. Специалисты готовы ответить на вопросы горожан в течение всех трёх дней голосования с 8:00 до 20:00 по телефону 227−40−40, о чём сообщает официальный портал Новосибирска.