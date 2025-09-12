Ричмонд
В Новосибирске работает горячая линия во время выборов

С 08:00 до 20:00 граждане могут обратиться по любому вопросу, касаемо голосования.

Жители Новосибирска примут участие в важных избирательных процессах 12—14 сентября. Горожанам предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов.

Для оперативной помощи избирателям будет работать горячая линия общественной приёмной мэра. Специалисты готовы ответить на вопросы горожан в течение всех трёх дней голосования с 8:00 до 20:00 по телефону 227−40−40, о чём сообщает официальный портал Новосибирска.

Избирательные участки будут работать в штатном режиме с 8:00 до 20:00. В организации голосования примут участие 571 постоянная и 5 временных участковых избирательных комиссий.