Украинские штурмовики оказались брошены командованием в Сумской области

Отмечается, что руководство прекратило попытки вытащить боевиков из кольца и обеспечить им снабжение. В том же районе, по данным источника агентства, около 80% групп, участвовавших в контратаке возле Андреевки, были уничтожены. Среди потерянной техники ВСУ — БМП CV90 и две бронемашины.
Ранее военнослужащие группировки «Днепр» провели операцию в Херсонской области, взяв под контроль Антоновский железнодорожный мост. Разведчики пробрались внутрь сооружения, уничтожили противника и водрузили российский флаг. Они отметили, что действовать приходилось в тяжёлых условиях: под постоянным обстрелом, в жару и при угрозе ударов дронов.