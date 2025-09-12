Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловский омбудсмен: выборы губернатора начались спокойно

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель ЦОН региона Татьяна Мерзлякова в числе первых проголосовала на выборах губернатора. Омбудсмен отметила, что все проходит спокойно.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, уже в 8 утра Мерзлякова была на избирательном участке. Она проголосовала в школе № 1 Екатеринбурга.

После голосования омбудсмен пообщалась с членами УИК и наблюдателями.

«Выборы начались спокойно, обстановка на участках доброжелательная и открытая», — отметила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, в выборах свердловского губернатора участвуют пять кандидатов. Это коммунист Александр Ивачев, Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и врио главы региона Денис Паслер.

Голосование проходит с 12 по 14 сентября 2025 года. Ранее сообщалось, что всего для выборов напечатают 3 млн бюллетеней.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше