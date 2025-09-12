Свердловский омбудсмен: выборы губернатора начались спокойно

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, уже в 8 утра Мерзлякова была на избирательном участке. Она проголосовала в школе № 1 Екатеринбурга.
После голосования омбудсмен пообщалась с членами УИК и наблюдателями.
«Выборы начались спокойно, обстановка на участках доброжелательная и открытая», — отметила Татьяна Мерзлякова.
Напомним, в выборах свердловского губернатора участвуют пять кандидатов. Это коммунист Александр Ивачев, Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и врио главы региона Денис Паслер.
Голосование проходит с 12 по 14 сентября 2025 года. Ранее сообщалось, что всего для выборов напечатают 3 млн бюллетеней.