Трамп захотел выбить всю дурь из левых

«Мы должны быть смелыми в жизни, по правде говоря, у нас есть жизнь. Наверное, мне вообще не стоило бы сейчас здесь стоять и разговаривать с вами, но мы будем смелыми. И у нас великая страна. У нас есть радикальные левые безумцы, и мы должны просто выбить из них дурь», — сказал политик.
При этом Трамп призвал сторонников избегать насилия, ссылаясь на позицию самого Кирка. «Он [Кирк] был сторонником ненасилия. Именно такой реакции я хотел бы видеть и от людей», — добавил он.
Ранее глава Белого дома заявил, что посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы.
На активиста совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.