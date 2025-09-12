Стало известно, какую сумму Крым потребует от Украины за блокаду и атаки

Напомним, что 6 марта 2014 года парламент Крыма обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату референдума по этому вопросу на 16 марта. На референдуме явка превысила 80%, и подавляющее большинство избирателей высказалось за присоединение Крыма к России. Впоследствии республика воссоединилась с Российской Федерацией.