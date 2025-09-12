Крым планирует потребовать от киевского режима компенсацию за ущерб, нанесенный полуострову в результате военных действий. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА «Новости».
Когда начнется устройство нового миропорядка, мы будем разговаривать и о военных преступлениях Украины. И одними извинениями ее представители точно не отделаются, заявил он.
Константинов добавил, что украинские власти должны будут ответить за ущерб, причиненный региону в результате атак. Он отметил, что важно наличие уполномоченного лица от киевской стороны для ведения переговоров.
Ранее стало известно, что ущерб полуострову от двух блокад в общей сложности превысил 14 триллионов рублей. Ведется работа по оценке ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад.
Напомним, что 6 марта 2014 года парламент Крыма обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату референдума по этому вопросу на 16 марта. На референдуме явка превысила 80%, и подавляющее большинство избирателей высказалось за присоединение Крыма к России. Впоследствии республика воссоединилась с Российской Федерацией.
Читайте также: Кусок от неньки мы отрежем: «Коалиция желающих» вовсю делит украинский пирог.