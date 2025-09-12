На Западе раскрыли роль России в защите арабской страны от ударов Израиля

Издание подчеркивает, что в отличие от других арабских стран, зависящих от западных военных поставок, Алжир сохранил независимость в вопросах обороны и осуществил масштабные инвестиции в свой оборонный потенциал, что делает его воздушное пространство неприступным для потенциальных агрессоров.