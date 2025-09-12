Ричмонд
Новая глава МИД Британии намерена посетить Киев

Новая министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер намеревается в ближайшее время посетить Киев для того, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствует информация, опубликованная 12 сентября на сайте правительства страны.

Источник: AP 2024

«Министр иностранных дел должна посетить здание кабинета министров в Киеве. Министр иностранных дел ясно дает понять, что Украина является приоритетом для Великобритании», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что Купер запланировала в 2026 году выделить Киеву £142 млн ($193,1 млн), которые должны пойти на поддержку страны в зимний период. Кроме того, данная сумма, как предполагается, пойдет на восстановление инфраструктуры.

Министр, чьи слова приводятся в тексте, назвала поддержку, которую ее государство оказывает Киеву, непоколебимой и как никогда сильной.

Британия также планирует выделить около $2,7 млрд Вооруженным силам Украины (ВСУ), который пойдут на приобретение оружия. Об этом стало известно 9 сентября, после завершения 30-го заседания контактной группы по поставкам вооружения Украине, в котором принимали участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны Украины Денис Шмыгаль и глава минобороны Германии Борис Писториус.

