В Севастополе выбирают губернатора — стартовали основные дни голосования

За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
«Все участки открыты вовремя. Готовность полная. Вчера и сегодня были протестированы допуски и обработки избирательных бюллетеней. Никаких нарушений и эксцессов нет. Участки готовы к работе и ждут избирателей», — рассказала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) Нина Фаустова.
До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, в Севастополе проходило досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. По итогам заключительного дня этого периода, 11 сентября, на выборах проголосовали 127 608 избирателей.
В основные дни выборов — 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно — электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.
Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября.
В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование пройдет 13 и 14 сентября, с 8:00 до 20:00 на семи избирательных участках на территории Киевского района столицы.