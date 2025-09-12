Текслер подвел итоги работы южноуральского парламента VII созыва

За время работы ЗСО VII созыва приняло 1127 законов, касающихся разных сфер — от здравоохранения и поддержки бизнеса до образования, ЖКХ и транспорта. Отдельное внимание в речи глава региона акцентировал на введении инициативного бюджетирования и капитала для студенческих семей, повышения выплат для работников социальной сферы, создания базы для муниципальной реформы и организации помощи военнослужащим. С 2022 года в области приняли 55 законов и изменений в существующие акты для поддержки бойцов и их семей.