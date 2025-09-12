Ричмонд
Текслер подвел итоги работы южноуральского парламента VII созыва

Заксобрание Челябинской области VII созыва завершает работу. Вчера прошло последнее заседание органа, на котором присутствовал Алексей Текслер. Губернатор подвёл итоги пяти лет деятельности депутатского корпуса и поблагодарил его членов за продуктивность и поддержку в непростые времена пандемии и спецоперации.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

За время работы ЗСО VII созыва приняло 1127 законов, касающихся разных сфер — от здравоохранения и поддержки бизнеса до образования, ЖКХ и транспорта. Отдельное внимание в речи глава региона акцентировал на введении инициативного бюджетирования и капитала для студенческих семей, повышения выплат для работников социальной сферы, создания базы для муниципальной реформы и организации помощи военнослужащим. С 2022 года в области приняли 55 законов и изменений в существующие акты для поддержки бойцов и их семей.

Сегодня, 12 сентября, стартовали выборы в региональный парламент VIII созыва. Однако прежние депутаты полномочия пока не складывают и продолжаются трудиться. Председатель ЗСО Олег Гербер напомнил, что их полномочия истекают только в день первого заседания парламента нового созыва.

Напомним, выборы в Челябинской области проходят 12—14 сентября и завершатся в воскресенье в 20:00. Отдать голос можно онлайн, либо лично посетив избирательный участок.