Главные новости 12 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 сентября 2025.
Силы ПВО сбили 221 дрон над 13 регионами России
В ночь на 12 сентября 13 регионов России подверглись атакам беспилотников ВСУ. Дежурные средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 221 БПЛА. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 85. В ряде аэропортов страны из-за беспилотной опасности ввели ограничения на прием и отправку самолетов.
В России стартовали трехдневные выборы
В нескольких регионах России начались выборы губернаторов, руководителей парламентов и иных должностных лиц. Голосование продлится с 12 по 14 сентября. В течение трех дней россияне изберут 20 глав регионов, 11 депутатов Законодательных собраний, а также глав муниципалитетов и депутатов городских и сельских представительных органов.
Трамп назвал инцидент с БПЛА в Польше возможной ошибкой
Президент США Дональд Трамп считает, что нарушение воздушного пространства Польши 10 сентября могло быть вызвано ошибкой. Он объяснил журналистам, что недоволен ситуацией, и выразил надежду, что конфликт на Украине вскоре удастся урегулировать. В Минобороны России заявили, что объекты на территории Польши для поражения не планировались.
Экс-президента Бразилии суд приговорил к 27 годам тюрьмы
Решением суда бывший президент Бразилии Жаир Болсонару приговорен к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Политика признали виновным в заговоре с целью государственного переворота. Также суд запретил Болсонару баллотироваться на выборные должности в течение восьми лет.
Польша перекрыла границу с Белоруссией
На время проведения российско-белорусских учений «Запад-2025» Польша закрыла границу с Белоруссией и полностью перестала пропускать транспорт через дорожные и железнодорожные переходы. Польский премьер-министр Дональд Туск объяснил такое решение стремлением обеспечить безопасность своей страны. Учения в Белоруссии продлятся с 12 по 16 сентября.