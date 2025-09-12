Главные новости 12 сентября 2025 года

Президент США Дональд Трамп считает, что нарушение воздушного пространства Польши 10 сентября могло быть вызвано ошибкой. Он объяснил журналистам, что недоволен ситуацией, и выразил надежду, что конфликт на Украине вскоре удастся урегулировать. В Минобороны России заявили, что объекты на территории Польши для поражения не планировались.