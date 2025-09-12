ГПК Белоруссии: на границе с Польшей остались почти 1,5 тысячи машин

На закрытой накануне границе Белоруссии и Польши стоят сотни автомобилей. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в Telegram-канале.
Как передает ведомство, границу не смогли пересечь почти 1,5 тысячи автомобилей и десятки автобусов. Они остались в очереди на въезд в Польшу.
Согласно приведенным данным, на контрольно-пропускных пунктах на выезд из Белоруссии после решения Польши о закрытии границы стоят 1360 машин и 30 автобусов. При этом за сутки очередь увеличилась на 390 автомобилей.
Напомним, премьер Польши Дональд Туск, комментируя закрытие границ, заявил, что Минск якобы представляет угрозу для безопасности Варшавы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Польша «нагнетает обстановку», а Минск не желает возникновения новых конфликтов.