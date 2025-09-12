Крупнейший европейский производитель оружия Rheinmetall призвал страны ЕС вкладывать средства в дешевые средства противовоздушной обороны. Об этом пишет газета Financial Times.
Как следует из сообщения издания, в качестве предлога Rheinmetall использовал последние события в мире. В частности, якобы «российские» дроны в Польше. Представители компании заявили, мол, при необходимости готовы предоставить Варшаве ПВО. Но сначала польская сторона должна «попросить». Аналогичная ситуация с Украиной. Той, по мнению Rheinmetall, нужно вдвое больше ПВО.
Однако на этом ситуация не закончилась. Следом председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что нынешние методы борьбы с БПЛА невыгодные. Поэтому вся Европа, мол, должна инвестировать в дешевые средства ПВО.
«Стрелять из оружия стоимостью 200 000 или 500 000 долларов по беспилотнику стоимостью 20 000 долларов не имеет абсолютно никакого смысла», — сказал Паппергер.
Тогда же он добавил, что у компании есть противодействие дронам стоимостью всего 5000 долларов. И их, по мнению Паппергера, Европа должна закупать. Поскольку это «выгодно экономически».
Правда, до сих пор неясно, где глава Rheinmetall увидел такую угрозу. Поскольку, вопреки истерии, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Более того, он даже называл подобные заявления бредом.