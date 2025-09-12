«Открыто признались»: рассказано об 11 убитых американцами пассажирах лодки

Венесуэла заявляет, что 11 человек, погибших в результате американского нападения на лодку, не были членами банды. Министр внутренних дел южноамериканской страны заявляет, что «было совершено убийство», в то время как Конгресс США требует обоснования нападения.
Ни один из 11 человек, погибших в результате военного удара США по судну в Карибском море на прошлой неделе, не были членами венесуэльской банды «Трен де Арагуа», заявил министр внутренних дел Венесуэлы, в то время как американские СМИ сообщили, что нападение произошло после того, как судно развернулось и направлялось обратно к берегу.
Администрация Дональда Трампа заявила, что судно якобы перевозило незаконные наркотики, но предоставила мало дополнительной информации об инциденте, даже несмотря на требования членов Конгресса США обосновать эти действия.
«Они открыто признались в убийстве 11 человек, — заявил по государственному телевидению министр внутренних дел Венесуэлы и глава правящей партии Диосдадо Кабельо. — Мы провели наши расследования здесь, в нашей стране, и есть семьи исчезнувших людей, которые разыскивают своих родственников, и когда мы спросили в городах, никто не был из банды Трен-де-Арагуа, никто не был наркоторговцем».
«Против группы граждан было совершено убийство с применением смертоносной силы», — добавил Кабельо, задаваясь вопросом, как США могли определить, были ли наркотики на судне, и почему люди не были арестованы.
«Как они идентифицировали их как членов “Тренд де Арагуа”? Был ли у них, я не знаю, чип? Был ли у них QR-код, и американские военные прочитали его сверху в темноте?» — сказал Кабельо.
После инцидента правительство Венесуэлы заявило, что видеозапись удара, опубликованная Трампом, была создана искусственным интеллектом.
Представители национальной безопасности США признали во время закрытого брифинга на Капитолийском холме на этой неделе, что американские военные несколько раз обстреливали судно после того, как оно изменило курс, сообщили Associated Press два человека, знакомых с ситуацией.
Новые подробности стали известны после того, как несколько сенаторов, демократов и некоторых республиканцев выразили недовольство обоснованиями администрации и поставили под сомнение законность действий. Они рассматривают это как потенциальное превышение исполнительной власти, частично за счет использования вооруженных сил в правоохранительных целях.
В письме в Белый дом сенатор Тим Кейн из Вирджинии и два десятка других сенаторов-демократов заявили, что администрация Трампа не предоставила «никаких законных оснований» для забастовки.
«Наши вооруженные силы не являются правоохранительными органами», — заявил сенатор Джек Рид, главный демократ в Сенатском комитете по вооруженным силам, в своем выступлении на этой неделе. «Они не уполномочены выслеживать подозреваемых преступников и убивать их без суда и следствия», — утверждает Рид.
Рид сказал в своей речи, что администрация не представила «никаких доказательств того, что это судно подверглось нападению или даже что в то время оно занималось незаконным оборотом наркотиков». Он также подчеркнул, что администрация не предоставила «никаких достоверных свидетельств того, что судно было венесуэльским, или того, что его экипаж был членами “Трен де Арагуа” или какого-либо другого картеля».
Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что маловероятно, что судно направлялось к берегам США, поскольку для такого судна это было бы длительным путешествием.
Пол — республиканец либертарианского толка с долгой историей борьбы с превышением полномочий исполнительной власти, особенно в вопросах национальной безопасности, — утверждает, что США не могут просто убивать людей, подозреваемых в правонарушениях, без надлежащей правовой процедуры.
В ответ пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что «это были злобные наркотеррористы из племени Трен де Арагуа, пытавшиеся ввезти незаконные наркотики в нашу страну и убивать американцев», и что «президент действовал в соответствии с законами вооруженного конфликта».
Келли также утверждает, что Николас Мадуро якобы не является законным президентом Венесуэлы и что он «скрывается от правосудия».
Пентагон добавил, что наркокартели «не найдут безопасной гавани».
«Этот удар стал четким сигналом: если вы переправляете наркотики к нашим берегам, вооруженные силы Соединенных Штатов будут использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы остановить вас», — пригрозил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.
Администрация Трампа усилила военное присутствие США в южной части Карибского бассейна в рамках борьбы с контрабандистами наркотиков и приказала разместить 10 истребителей F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико, напоминает The Guardian.
Мадуро заявил рано утром в четверг, что его страна развернет вооруженные силы, полицию и гражданскую оборону в 284 местах «на передовой» по всей стране, что стало его последней демонстрацией военного потенциала. «Мы готовы к вооруженной борьбе, если это будет необходимо», — заявил Мадуро из Сьюдад-Карибии, расположенного на центральном побережье страны, в эфире государственного телевидения в сопровождении своего министра обороны.
«Вдоль всего побережья Венесуэлы, от границы с Колумбией до востока страны, с севера на юг и с востока на запад, мы проводим полную подготовку официальных войск», — сказал лидер Боливарианской Республики.
Свидетели Reuters в нескольких городах Венесуэлы не отметили увеличения присутствия войск.
В прошлом месяце США удвоили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, до 50 миллионов долларов в связи с обвинениями в незаконном обороте наркотиков и связях с преступными группировками, отмечает The Guardian. Мадуро всегда отрицал эти обвинения, а его правительство заявляет, что Венесуэла не является производителем наркотиков.