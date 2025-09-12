«Открыто признались»: рассказано об 11 убитых американцами пассажирах лодки

Рид сказал в своей речи, что администрация не представила «никаких доказательств того, что это судно подверглось нападению или даже что в то время оно занималось незаконным оборотом наркотиков». Он также подчеркнул, что администрация не предоставила «никаких достоверных свидетельств того, что судно было венесуэльским, или того, что его экипаж был членами “Трен де Арагуа” или какого-либо другого картеля».