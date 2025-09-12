Александр Хинштейн напомнил о том, что куряне могут проголосовать в Москве

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приехал на один из экстерриториальных участков, который организовали в столице для голосования на региональных выборах.
Чиновник выбрал символичную локацию — объект расположен на одноименной его региону станции метро «Курская».
— Мы обратились к правительству Москвы и избиркому с инициативой, чтобы такая возможность у них была, и они нас поддержали. Только-только открылся участок, я приехал сюда не случайно — для области это символично, — отметил Хинштейн.
До этого глава области также приехал на участок в центре госуслуг в торговом комплексе «Афимолл Сити» — там он оценил готовность избирательной комиссии к работе, передает агентство городских новостей «Москва».
12 сентября в столице стартовало голосование в рамках выборов глав регионов России. В нем смогут поучаствовать жители 19 субъектов страны, в которых проходят выборы.
11 сентября в ЦИК России был разделен ключ для расшифровки результатов электронного голосования. Это один из важнейших шагов, который направлен на защиту голосов избирателей от возможных вмешательств.