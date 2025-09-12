«Не при моей жизни»: оценены перспективы возвращения Британии в Евросоюз

Великобритания не вернется в ЕС в обозримом будущем, заявил британский министр, который руководил недавней перезагрузкой европейских отношений, запущенной премьером Киром Стармером. Ник Томас-Саймондс сказал, что при его жизни он не мог себе представить, чтобы Соединенное Королевство вновь вступило в Европейский союз, несмотря на оттепель в отношениях островной монархии с континентом, которой он способствовал.
На вопрос, может ли он представить, что Brexit будет отменен в скором будущем Томас-Саймондс ответил в подкасте The Guardian Politics Weekly: «Я не могу. Что я могу сказать, так это то, что работа, которую я проделал с демократическим мандатом после всеобщих выборов 2024 года, направлена на установление более тесных и конструктивных отношений».
Он добавил: «Сейчас, после перезагрузки отношений, я занимаюсь созданием этого нового стратегического партнерства».
Комментарии Томаса-Саймондса подчеркивают мнение высокопоставленных правительственных кругов о том, что вопрос о членстве в ЕС, вероятно, навсегда снят с повестки дня, не в последнюю очередь из-за того, как изменился ЕС после ухода Великобритании, пишет The Guardian.
Однако, когда Томаса-Саймондса попросили сделать аналогичный прогноз относительно присоединения к таможенному союзу или единому рынку, что, по мнению экономистов, ускорило бы экономический рост Великобритании, он отказался. Лейбористы в своем манифесте 2024 года обещали не присоединяться к этим форматам, но партия не взяла на себя такого обязательства после следующих выборов.
«Мы обязались не присоединяться к единому рынку или таможенному союзу и не возвращаться к свободе передвижения, и это остается в силе», — сказал он.
Томас-Саймондс, один из ближайших союзников премьер-министра на министерском посту, провел свой первый год на этом посту, курсируя между европейскими странами, обсуждая тонкости общего соглашения, направленного на установление более тесных связей между Великобританией и ЕС, напоминает The Guardian.
Эта сделка, о которой Стармер объявил в мае, расширила квоты на вылов рыбы в британских водах и увязала схемы торговли выбросами углекислого газа по обе стороны Ла-Манша. Что еще более важно, это также дало Томасу-Саймондсу и его европейским коллегам возможность заключать новые соглашения о мобильности молодежи и торговле сельскохозяйственной продукцией.
Одним из результатов улучшения отношений между Великобританией и ЕС стало соглашение о возвращении с Францией, позволяющее Великобритании возвращать до 50 просителей убежища в неделю, которые пересекли Ла-Манш, в обмен на то, что они заберут 50 других лиц, имеющих связи с Великобританией.
Эта сделка, наряду с отдельным соглашением о том, что французские власти должны начать перехватывать небольшие суда на расстоянии до 300 метров от своего берега, оказалась под угрозой срыва из-за недавнего краха правительства в Париже.
Томас-Саймондс, однако, настаивал на том, что обе сделки вступят в силу, получив заверения от президента Франции Эммануэля Макрона. «Эти сделки заключены с французским правительством, и президент Макрон также очень важен для этого, — сказал он. — Очевидно, что он остается на своем посту, и мы ожидаем, что, согласовав это с французским правительством, оно будет реализовано».
Британские министры в последние недели говорили о близости своих отношений с Европой, рассудив, что общественность сейчас более охотно слушает аргументы сторонников ЕС, чем в течение многих лет.
«Люди хотят оставить битвы прошлого позади», — сказал Томас-Саймондс. «Есть реальное ощущение, что мы должны строить эти более тесные отношения, потому что это отвечает нашим национальным интересам».
Он сказал: «Я не уверен, что Найджел Фарадж [лидер популистской правой партии Reform UK] вообще упоминал Европу в своей речи на конференции, которую он только что произнес».