Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов

«Сегодня мы уже в 11-й раз отмечаем ставший традиционным региональный праздник — День дружбы народов. Для Самарской области, где испокон веков в мире и дружбе живут представители многих национальностей и разных вероисповеданий, этот праздник наполнен особым смыслом. Сохраняя историческую память, веру, традиции и обычаи наших предков, укрепляя народное единство, мы тем самым делаем нашу страну — великую Россию — сильнее, устойчивее к вызовам современности, а наше общество — сплоченнее перед лицом серьезных угроз, с которыми сталкивается наше государство», — сказал глава региона.
Он напомнил: российская история свидетельствует, что только вместе можно обеспечить защиту Родины от посягательств извне и безопасное будущее потомков.
«Так было во времена наполеоновского нашествия, в годы Великой Отечественной войны. Так происходит и в наши дни, когда в ходе СВО, объединившей наших героев всех национальностей на передовой и в тылу, мы упорно идем вперед и побеждаем», — провел историческую параллель Вячеслав Федорищев.
Губернатор поблагодарил всех, кто вносит свой посильный вклад в победу, в укрепление межнационального единства, в сбережение духовных ценностей, развитие и гармоничное взаимопроникновение национальных культур.
«Вместе мы непобедимы! И так будет всегда! От всей души желаю вам мирного неба над головой, здоровья и благополучия вашим семьям, счастливой жизни на родной земле!» — заключил он.