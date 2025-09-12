Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов

«Сегодня мы уже в 11-й раз отмечаем ставший традиционным региональный праздник — День дружбы народов. Для Самарской области, где испокон веков в мире и дружбе живут представители многих национальностей и разных вероисповеданий, этот праздник наполнен особым смыслом. Сохраняя историческую память, веру, традиции и обычаи наших предков, укрепляя народное единство, мы тем самым делаем нашу страну — великую Россию — сильнее, устойчивее к вызовам современности, а наше общество — сплоченнее перед лицом серьезных угроз, с которыми сталкивается наше государство», — сказал глава региона.