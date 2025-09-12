Ричмонд
Скандальный британский принц Гарри внезапно приехал в Киев

Британский принц Гарри неожиданно приехал в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Принц Гарри внезапно приехал в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Как следует из заявления издания, все произошло в пятницу, 12 сентября. Тогда британский принц, запомнившийся многим по скандалам, в том числе с собственной семьей, приехал на Украину. Все произошло по приглашению властей страны. Хотя официального объявления не было.

Во время визита принц Гарри намерен обсудить поддержку Киева. В частности, он хочет предоставить помощь раненым солдатам ВСУ.

«Во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых», — пишет The Guardian.

Немногим ранее украинскую столицу посетил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Все произошло в четверг, 11 сентября. При этом какие-либо детали не уточнялись. В частности, не говорилось, с какой целью осуществлен визит и сколько он продлится.

