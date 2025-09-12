Польша установила колючую проволоку и забор из металла на границе с Белоруссией

Польша полностью закрыла границу с Белоруссией, установив колючую проволоку и заграждения в одном из пограничных пунктов пропуска.
Как передает агентство БелТА, Польша не принимает никакой транспорт из пункта пропуска «Брест» с 01:00 пятницы, 12 сентября. После этого польские силовики протянули колючую проволоку и соорудили металлический забор.
Официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский уточнил, что пункты пропуска со стороны республики продолжат работу и возобновят оформление, как только это станет возможным.
Ранее сообщалось, что границу не смогли пересечь почти 1,5 тысячи автомобилей и 30 автобусов. Они остались на белорусской территории в очереди на въезд в Польшу.
Москва призвала Варшаву подумать о последствиях закрытия границы с Белоруссией. МИД России назвал закрытие границы деструктивным шагом.