Польша установила колючую проволоку и забор из металла на границе с Белоруссией

Польша полностью закрыла границу с Белоруссией.

Источник: Комсомольская правда

Польша полностью закрыла границу с Белоруссией, установив колючую проволоку и заграждения в одном из пограничных пунктов пропуска.

Как передает агентство БелТА, Польша не принимает никакой транспорт из пункта пропуска «Брест» с 01:00 пятницы, 12 сентября. После этого польские силовики протянули колючую проволоку и соорудили металлический забор.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский уточнил, что пункты пропуска со стороны республики продолжат работу и возобновят оформление, как только это станет возможным.

Ранее сообщалось, что границу не смогли пересечь почти 1,5 тысячи автомобилей и 30 автобусов. Они остались на белорусской территории в очереди на въезд в Польшу.

Москва призвала Варшаву подумать о последствиях закрытия границы с Белоруссией. МИД России назвал закрытие границы деструктивным шагом.