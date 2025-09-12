Америку обвинили в причастности к этнической чистке в горячей точке

Два американских сенатора-демократа утверждают, что они пришли к «неизбежному выводу» о том, что Израиль действует в соответствии с систематическим планом уничтожения и этнических чисток палестинцев в Газе, чтобы вынудить местных жителей уехать. Политики утверждают, что США являются соучастниками этих действий.
Сенаторы Крис Ван Холлен из Мэриленда и Джефф Меркли из Орегона, оба члена сенатского комитета по международным отношениям, опубликовали свои выводы в отчете в четверг после возвращения из поездки делегации Конгресса на Ближний Восток, где, как они отмечают, разрушения выходят за рамки применения бомб и пуль. Они говорят, что также обнаружили систематическую кампанию по удушению гуманитарной помощи, которую они называют «использованием продовольствия в качестве оружия войны».
«Правительство Нетаньяху вышло далеко за рамки нападок на ХАМАС и наложило коллективное наказание на все население Газы», — заявил Ван Холлен на пресс-конференции в четверг. «То, что они делают, и то, чему мы были свидетелями, — это претворение этих целей в жизнь».
По меньшей мере сто человек умерли от голода в Газе, сообщила Организация Объединенных Наций на этой неделе со ссылкой на министерство здравоохранения Газы.
Сенаторы, посетившие Египет, Израиль, оккупированный Западный берег и Иорданию, утверждают, что действия Израиля в Газе представляют собой целенаправленную стратегию этнической чистки местного населения, а не сопутствующий ущерб от войны с ХАМАСОМ. Их доклад называется «Правительство Нетаньяху реализует план этнической чистки Газы от палестинцев. Америка замешана в этом. Мир должен остановить это».
Во время своего визита на границу Египта и Газы, пишет The Guardian, американские законодатели увидели Рафах, южный город Газы, в котором когда-то проживало 270 000 палестинцев, превращенный в руины. Ван Холлен описал, как оба сенатора поднялись по внешней пожарной лестнице с египетской стороны границы, чтобы получить четкое представление о разрушениях.
Законодатели также встретились с бывшими солдатами Армии обороны Израиля, которые рассказали, что участвовали в «систематическом разрушении гражданской инфраструктуры». В их отчете приводятся сведения из первых рук о том, «что это было частью преднамеренного использования взрывчатых веществ для подрыва целых городских кварталов, домов, школ и других гражданских объектов».
Сенаторы из США задокументировали произвольные ограничения, из-за которых гуманитарные организации не могли предсказать, кому будет отказано во въезде. Иорданские официальные лица сообщили им, что арахисовое масло, мед и финики были внезапно запрещены к ввозу в автоколонны, а целые грузовики были отклонены за перевозку единственного запрещенного товара. В отчете говорится, что с каждого грузовика взимается новый сбор за таможенное оформление в размере 400 долларов, и если грузовик не может пройти процедуру досмотра, эти 400 долларов необходимо заплатить еще раз, чтобы присоединиться к следующей колонне. Согласно отчету, из-за этих и других ограничений, введенных израильским правительством, объем гуманитарной помощи, поступающей из Иордании, в настоящее время составляет менее 10% от ее возможностей, пишет The Guardian.
В Египте, сообщают сенаторы, автопарку грузовиков ООН «был нанесен серьезный ущерб», и организации Объединенных Наций продемонстрировали сенаторам видеозапись того, как их автоколонны подвергаются обстрелу со стороны Армии Обороны Израиля, что «является обычным явлением». Согласно отчету, сенаторы также посетили склад Египетского Красного Полумесяца и Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) с товарами, которые были запрещены Израилем, включая водяные насосы на солнечных батареях, палатки, инвалидные кресла и даже запасные части для грузовиков, подпадающие под ограничения «двойного назначения».
В израильском порту Ашдод представители ВПП сообщили сенаторам, что 2200 контейнеров с продовольствием, которых хватит, чтобы прокормить всех жителей Газы в течение трех недель, задерживаются из-за процедур досмотра, требующих индивидуальной проверки каждого поддона.
Сенатор Меркли описал два компонента этой стратегии: «Первый заключается в разрушении домов, чтобы в них нельзя было вернуться… Вторая стратегия заключается в лишении палестинцев предметов первой необходимости — еды, воды, медикаментов».
Израиль заменил сотни пунктов распределения помощи ООН всего четырьмя пунктами для 2 миллионов человек, три из которых расположены только в южной части Газы, пишет The Guardian. Сенаторы услышали рассказы о страдающих от недоедания матерях, которые не могут пройти несколько миль до пунктов распределения с детьми на руках, а затем поднять 40-фунтовые коробки с продуктами питания для обратного пути. По данным ООН, с 22 мая по 31 июля в окрестностях этих объектов были убиты 1373 человека.
То, что Израиль и Соединенные Штаты называют планы массового перемещения палестинцев в Газе «добровольным исходом», является одной из «самых лживых, зловещих и извращенных историй прикрытия, когда-либо рассказанных», говорится в докладе.
«Нет ничего добровольного в желании уехать, когда у вас нет дома, когда ваши сельскохозяйственные поля больше недоступны», — заявил Ван Холлен на пресс-конференции.
Оба сенатора-либерала обвинили правительство США в том, что оно допустило описанную этническую чистку. «Мы, Соединенные Штаты, являемся соучастниками всего этого, — настаивает Ван Холлен. — Потому что мы оказываем поддержку правительству Нетаньяху в виде долларов налогоплательщиков для использования оружия в Газе».
Настроения в Конгрессе относительно давней поддержки Израиля со стороны США меняются медленно, но верно, комментирует The Guardian. На недавнем голосовании в Сенате по вопросу о продаже оружия Израилю 27 сенаторов-демократов — более половины членов фракции — выступили против поставок оружия.
«Те же самые ценности, которые сделали меня сторонником Израиля, заставляют меня сказать, что то, что они делают с палестинцами, как на Западном берегу, так и в Газе, абсолютно неправильно», — утверждает сенатор Меркли.
Оба законодателя призвали к немедленным действиям по обеспечению прекращения огня, отметив, что семьи израильских заложников сказали им, что Нетаньяху «поставил свое политическое выживание выше выживания наших близких».
«У мира есть моральное и юридическое обязательство остановить продолжающуюся этническую чистку», — говорится в заключении доклада. «Одних громких слов будет недостаточно. Мир должен наложить штрафные санкции на тех, кто осуществляет этот план».