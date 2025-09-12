Америку обвинили в причастности к этнической чистке в горячей точке

Сенаторы из США задокументировали произвольные ограничения, из-за которых гуманитарные организации не могли предсказать, кому будет отказано во въезде. Иорданские официальные лица сообщили им, что арахисовое масло, мед и финики были внезапно запрещены к ввозу в автоколонны, а целые грузовики были отклонены за перевозку единственного запрещенного товара. В отчете говорится, что с каждого грузовика взимается новый сбор за таможенное оформление в размере 400 долларов, и если грузовик не может пройти процедуру досмотра, эти 400 долларов необходимо заплатить еще раз, чтобы присоединиться к следующей колонне. Согласно отчету, из-за этих и других ограничений, введенных израильским правительством, объем гуманитарной помощи, поступающей из Иордании, в настоящее время составляет менее 10% от ее возможностей, пишет The Guardian.